بدء تدريبات المعلمين الجدد لتدريب 30 ألف معلم في أسيوط

تفقد عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم العام، قاعات التدريب للمعلمين الجدد، ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المجال التربوي، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة وحضر طابور الصباح وتحية العلم وتفقد العملية التعليمية وناقش الطلاب في المواد المختلفة «اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات»، ومنح شهادة تقدير لـ سلوى عثمان مديرة المدرسة وأحمد حمدي معلم التربية الرياضية، وشهادة أخرى لجميع العاملين بالمدرسة.

قاعات التدريب

كما تفقد التدريب بقاعة المدرسة ورحب بالمتدربين وحثهم على الاستفادة من التدريب وتحدث عن المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنمية روح الولاء لأنهم مسؤولون عن تخريج جيل كامل يكون قادر عن الدفاع عن مصرنا الحبيبة وتفقد قاعة تدريب مدرسة أسيوط الثانوية الزراعية وخديجة يوسف الثانوية وتنمية المهارات وتأكد من جاهزية القاعات للتدريب.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد قاعات التدريب 11 قاعة بعدد 666 متدربا 324 معلما فصل، 342 معلم رياض الأطفال.