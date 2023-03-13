وقف تحويل شقة من سكني إلى إداري خلال حملة مفاجئة بمدينة المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مفاجئة بحي شمال المنيا

من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى إدارى بشارع الخلفاء، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

تذليل المعوقات أمام قانون تنمية المشروعات

وتابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة الخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع، وكذلك متابعة تنفيذ قانون المحال العامة.

ناقش نائب المحافظ ملف توفيق أوضاع المشروعات، مشدداً على بذل المزيد من الجهد من خلال تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.