استمرار تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تسيير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بمختلف شوارع وميادين مدينة أسيوط، ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، التابعة لوزارة الزراعة، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات والسلع الأساسية ومحاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس، والحد من الاحتكار والاستغلال.

توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية

وأوضح اللواء عصام سعد، وجود خطة لضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للمساهمة الحقيقة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب والتكاتف، والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف العالمية الحالية.

سيارات متنقلة

من جانبه، أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط إنه تم تسيير سيارات متنقلة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بعدة مناطق بمدينة أسيوط بحي غرب وشرق وأمام ديوان عام المحافظة ومنطقة الوليدية ومنطقة نزلة عبداللاه ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، والتي اطلقها وزير الزراعة وتحت اشراف رئيس الهئية العامة للاصلاح الزراعي وتوجيهات محافظ أسيوط وذلك مساهمة من الهئية لحل مشكلة السلع الغذائية ومنع جشع بعض التجار وتدبير السلع الغذائيه وخضار وفاكهة وبيض المائده وخلافه بأسعار مخفضهةتقل عن مثيلاتها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088)، أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.