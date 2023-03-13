تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الكيمياء للثانوية العامة، أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عبر موقعها الرسمي لبدء تدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وشكل وطريقة الإجابة، وذلك بعد إضافة الأسئلة المقالية بالامتحانات.

تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الكيمياء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الشعبة العلمية يمكنهم تحميل النماذج الاسترشادية 2023 مادة الكيمياء للثانوية العامة من خلال هذا الرابط، من خلال الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار التالي «المرحلة التعليمية، والسنة الدراسية، والفصل الدراسي، ونوع المحتوي، والمادة (النموذج الاسترشادي)».

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة الكيمياء

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمادة الكيمياء الدور الأول، وتوزيع الدرجات، كما يلي.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الكيمياء 50 سؤالًا.

- 4 أسئلة مقالية درجتين لكل منها.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا منها 40 بدرجة واحدة و6 بدرجتين.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل للشعبتين العلمية والأدبية، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 17 يونيو بالمواد الأساسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون من بنك الأسئلة، مشيرا إلي أن هناك لجان متخصصة بمراجعة الأسئلة للتأكد من عدم وجود أي أسئلة معقدة أو لها أكثر من إجابة أو تتحمل التأويل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب الثانوية العامة 2023، على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، على أن يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو.