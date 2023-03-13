أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحميل النماذج الاسترشادية كاملة 2023 في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنّها أعلنت روابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2023 في مختلف المواد الدراسية، لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام للثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

طريقة تحميل النماذج الاسترشادية 2023 في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يتم تحميل النماذج الاسترشادية 2023 في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، من خلال اتباع الخطوات التالية.

- الدخول إلى الرابط لتحميل النماذج الاسترشادية 2023 في اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار السنة الدراسية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى والضغط على نماذج الاختبارات الإسترشادية، واختيار إجابات نماذج الاختبارات الاسترشادية.

- اختيار اللغة الإنجليزية لغة أولى والضغط على بحث

- تحميل النموذج.

تحميل مختلف النماذج الإسترشادية

يمكن لطلاب الثانوية العامة تحميل المواد الآخرى مثل «اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، واللغة الإيطالية، وعلم النفس والإجتماع، والأحياء، والميكانيكا، والهندسة، والتاريخ، والتربية الوطنية، وتفاضل وتكامل».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية أن يطلع الطلاب على النماذج الاسترشادية لـ«الثانوية العامة 2023» والتدريب عليها لإزالة الرهبة والخوف استعدادا للامتحانات.