جامعة مطروح تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي «حول نساء العالم»

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الاثنين، إن وفدا من كليتي التربية والآثار واللغات بالجامعة، شارك في المؤتمر الدولي حول نساء العالم (الأدب واللغة والترجمة)، الذي نظمته كلية التربية في جامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية بمطروح، والدكتور محمد جابر المغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، وذلك بمشاركة لفيف من العلماء والمتخصصين بالجامعات المصرية والعربية.

عروض مسرحية باللغة الإنجليزية

وأضاف رئيس جامعة مطروح، أن مشاركة طلاب الجامعة في أعمال الجلسة الختامية من مؤتمر حول نساء العالم خلال تقديم عدد من العروض المسرحية باللغة الإنجليزية منها مسرحية (صوت حواء)، ومسرحية (منديل السلطان)، وقصيدة لإليزابيث باريت من العصر الفيكتوري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في شتى الأنشطة الثقافية والفنية، ومختلف المحافل المحلية والإقليمية، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم نحو تقديم خدمة طلابية متميزة.

المرأة حول العالم

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن المؤتمر يهدف إلى تناول المرأة لأنواع مختلفة من النصوص الأدبية من أنحاء مختلفة من العالم من قبل الكتاب المعروفين والناشئين، واستكشاف التصوير الأدبي للمرأة كعضو عامل في المجتمع ومدى ملائمة ظروف العمل لتكوينها النفسي والبدني، واستكشاف التأثير المتبادل للسياسة على المرأة، ودور المرأة ككاتبة وكشخصية أدبية، وكذلك الأعمال الأدبية المكتوبة التى تناولتها المرأة من المنظور اللغوي والترجمة.