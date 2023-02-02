جامعة مطروح تشارك في تدريب عن الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الإدارية

شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، اليوم الخميس، في فعاليات التدريب الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI»، بمدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خبرات للمنافسة بسوق العمل

وأكد رئيس جامعة مطروح حرص الجامعة مشاركة طلابها في كافة الفعاليات التي تصقل خبراتهم، وتجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتساهم في سرعة حصول الطالب على فرصة عمل حقيقية تلبي طموحاته.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن تدريب طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي هدف إلى تحقيق التواصل المستمر بين الطلاب والخريجين ومتدربي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا توجه الطلاب للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين .

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح الدكتور سعد درويش القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمطروح، أن فعاليات التدريب شملت تنظيم عدد من ورش العمل ومحاضرات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الهندسة المعمارية، والتصميم، والأزياء، بالإضافة إلى توعية الطلاب بفكرة التوظيف وفرص العمل المتاحة.

فرص عمل للشباب

ومن جانبها رحبت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI»، بطلاب كليات الحاسبات، مؤكدة حرص إدارة المعهد على دعمهم، والمساهمة في توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتعريفهم بالتكنولوجيات الجديدة، وطرق الاستفادة منها.