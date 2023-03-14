أماكن سداد الرسوم للفائزين بقرعة الحج 2023.. اعرف آخر موعد لدفعها

تواصل مدريات الأمن على مستوى الجمهورية إجراءات حج القرعة 2023، في المحافظات اليوم وغدا الأربعاء، بينما حددت وزارة الداخلية أماكن سداد الرسوم للفائزين والتي يتساءل من وقع عليهم الاختيار عن كيفية وقيمة سداد الرسوم.

أماكن سداد الرسوم لحج القرعة 2023 في المحافظات

وحددت وزارة الداخلية ثلاثة بنوك وهي: القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي وكذلك مكتب البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الحكومي، لدفع رسوم الفائزين بقرعة الحج 2023.

آخر موعد لسداد رسوم قرعة الحج 2023 في المحافظات

وتبلغ رسوم حج القرعة 2023 وفق البيان الرسمي، 175 ألف و500 جنيه، ويبدأ دفع تلك الرسوم في البنوك، من اليوم الاثنين 13 مارس سداد الرسوم وحتى الخميس الموافق 23 مارس الجاري.

موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2023 في المحافظات

وتعلن اليوم بوابة الحج المصرية من خلال الربط هنا، نتيجة قرعة الحج في محافظات اليوم الاثنين في 5 محافظات وهي: كفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسيوط، وبني سويف.

وتنتهي غدًا الأربعاء آخر أيام حج القرعة 2023، إذ تقام في 5 محافظات وهي: جنوب سيناء، والسويس، وسوهاج، وشمال سيناء والبحر الأحمر.