ينتظر الراغبون في أداء فريضة الحج 2023، نتيجة القرعة والتي سيتم الإعلان عنها من جانب وزارة الداخلية في 5 محافظات بداية من اليوم وعلى مدار 5 أيام كاملة، لذا تستعرض «الوطن»، رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 بالرقم القومي من خلال البوابة المصرية للحج.

إجراء قرعة الحج 2023 اليوم في 5 محافظات

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت إجراء قرعة الحج 2023 في مديريات الأمن على مستوى 5 محافظات وهي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، وأسوان، على أن يتم استكمال باقي المحافظات وفق الجدول المعلن سابقاً، على مدار 5 أيام تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 بالرقم القومي

وكشفت وزارة الداخلية أن جميع المواطنين يمكنهم الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2023 فور الإعلان رسميًا عنها وفق المحافظة التابع لها المتقدم، وذلك من خلال البوابة المصرية للحج وإدخال الرقم القومي، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط.

تكاليف حج القرعة 2023 ومواعيد السداد

وأكدت وزارة الداخلية أن تكاليف حج القرعة وصلت إلى 175500 جنيه شاملة الإقامة وقيمة تذكرة السفر من خلال الطائرة، على أن يتم سداد كامل المبلغ خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من نفس الشهر.