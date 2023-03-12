أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد.. البسلة بـ15 جنيها

استقرار ملحوظ منذ مطلع الأسبوع الجاري في كافة السلع الغذائية ومنها أسعار الخضروات اليوم الأحد 12 مارس الجاري، وذلك في عدد من أسواق التجزئة والأسواق المحلية في المحافظات.

ووفق جولة رصدت «الوطن» الأسعار لمعرفة الأصناف المتاحة في السوق وقيمتها، نستعرض أبرز أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 12 مارس 2023.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 12 مارس، كالتالي:

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر الثوم بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر «الرابطة كيلو» بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيه.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 20 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.