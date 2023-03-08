أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. البطاطس بـ6 جنيهات

رصدت «الوطن»، وفق جولة في سوق حدائق القبة، أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، من بينها سوق العبور لمعرفة أسعار الأصناف المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس، والتي سجلت انخفاضا ملحوظا في السوق.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 6 و8 جنيهات.

- سعر خس «كابوتشي» 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 6 إلى 9 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 5 و8 جنيهات.

- باذنجان بلدي بين 4 7 جنيهًا.

- سعر الثوم بين 5 و9 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 10 و16 جنيهًا.

- بصل أخضر (الرابطة كيلو) بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 4 و6.25 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 13 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 9 و13 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيهات.

- الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 20 و30 جنيهًا.