أتاحت وزارة التربية والتعليم، تحميل النماذج الاسترشادية 2023 في تفاضل وتكامل للثانوية العامة، على الموقع الرسمى لها، لتدريب الطلاب على امتحانات نهاية العام للثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

طريقة تحميل النماذج الاسترشادية 2023 في تفاضل وتكامل الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يجري تحميل النماذج الاسترشادية 2023 في تفاضل وتكامل الثانوية العامة، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل النماذج الاسترشادية 2023 في تفاضل وتكامل الثانوية العامة .

- اختيار المرحلة التعليمية من خلال هذا الرابط .

- اختيار السنة الدراسية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- اختيار نوع المحتوى والضغط على نماذج الاختبارات الاسترشادية، واختيار إجابات نماذج الاختبارات الاسترشادية.

- اختيار النماذج الاسترشادية 2023 في تفاضل وتكامل الثانوية العامة .

- تحميل النموذج.

تدريب الطالب لإزالة الرهبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النماذج الاسترشادية، يهدف إلى تدريب الطالب لإزالة الرهبة والخوف استعدادا للامتحانات، مشيرة إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة تحميل المواد الأخرى مثل «اللغة العربية، واللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، واللغة الإيطالية، وعلم النفس والاجتماع، والأحياء، والميكانيكا، والهندسة، والتاريخ، والتربية الوطنية».