«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة «التعليم حياة» في القليوبية

احتفلت مؤسسة حياة كريمة بنجاح مبادرة «التعليم حياة»، بالتعاون مع ديوان عام محافظة القليوبية، والتي مرت بـ3 مراحل منذ بدايتها في القليوبية، أولها تجهيز 20 معمل رقمي في 20 مدرسة بنطاق قرى مركز شبين القناطر، مع توفير خدمة الإنترنت.

واستهدفت المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة» تدريب جميع طلاب ومعلمي المدارس الـ20، على أساسيات الحاسب الآلي، والتعلم الإلكتروني، وتدريب أهالي القرى على كيفية الوصول للمنصات التعليمية، ومتابعة hداء أبنائهم.

مبادرة «التعليم حياة»

أما المرحلة الثالثة لمبادرة «التعليم حياة» تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتدريب معلمي الحاسب الآلي على دورة متقدمة في الحاسب الآلي، وتخريج أول دفعة من الطلاب ككوادر لنشر الثقافة الرقمية بين جميع طلاب مرحلة التعليم الأساسي بمدارس قرى شبين القناطر المختلفة.

حضور الاحتفالية

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور السيد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والسيد العقيد محمود طاهر، رئيس قطاع القاهرة الكبرى بمؤسسة حياة كريمة، والأستاذة هند جلال، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، والسيد المحاسب خالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومتدربي مبادرة التعليم حياة من الطلاب والمعلمين، ومديري مدارس التعليم حياة، والسادة متطوعي مؤسسة حياة كريمة.