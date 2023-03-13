افتتاح الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية على أنغام «في عيون السينما» غدا

تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية

ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية هالة الحملاوي، بأغنية «في عيون السينما»، من كلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة، وتوزيع محمد الشاعر، وغناء مادونا مجدي، ويخرج الحفل هشام عطوة، إذ جرى إعداد هذه الأغنية خصيصا للدورة الـ 24.

وسيجري تسليم التكريمات للمخرج الأيرلندي مارك كازينز، والمخرج ومدير التصوير محمود عبد السميع، والناقد علي محمود، وعقب إعلان أسماء أعضاء التحكيم للمسابقات المختلفة، يجري عرض فيلمين من الأفلام التي قام مهرجان الاسماعيلية بترميمها، وهما «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» للمخرج داود عبد السيد، الذي يناقش آثار التعليم المجاني علي المناطق الريفية في مصر، و«مقدمة حامد سعيد» للمخرج محمود عبد السميع، الذي يتناول حياة الرسام والمفكر المصري حامد سعيد.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام 123 فيلما من 50 دولة منها 16 فيلما تسجيليا طويلا و14 فيلما تسجيليا قصيرا، و20 فيلما روائيا قصيرا، و18 فيلم تحريك، و17 من أفلام الطلبة، كما تعرض 4 أفلام للمكرمين و5 أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع، وأيضا تعرض 17 فيلما في برنامج الأفلام القصيرة جدا، و4 أفلام في برنامج أفلام البورتريه، إضافة لفيلمين خارج المسابقة، ويحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام.

يحضر حفل الفتتاح، كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام، نيابة عن اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، وعدد من صناع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.