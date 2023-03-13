أوكرانيا تخصص 3 ملايين دولار لمشاريع الأمن والدفاع في البلاد

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن صندوق تطوير الابتكار الوطني سيخصص 109 ملايين هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل نحوالي 2.97 مليون دولار، لمشاريع الأمن والدفاع في البلاد.

وأضاف شميهال- وفقا لدورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية- أنه مع استمرار الأزمة الروسية، ستكون أحد الأنشطة الرئيسية لصندوق تطوير الابتكار هو دعم المنتجات والمشاريع والخدمات، التي تهدف إلى تعزيز الجيش وأمن جميع المواطنين.

وأشار إلى أن تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في مجالات الدفاع والأمن يعتبر أيضًا أحد المهام ذات الأولوية في السياسة الاقتصادية للحكومة، سواء الآن أو بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية.

وأوضح «شميهال» أن المنح المالية والدعم سيكونان متاحين الآن لمطوري الطائرات بدون طيار والتقنيات الأخرى اللازمة لكييف.

وزيرة الاقتصاد الأوكرانى تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد عقوباته ضد روسيا

ووفقا للدورية الأوكرانية، دعت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو، دول الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد عقوباتها التجارية ضد روسيا، ووضع آلية لمنع التجارة معها بشكل شامل.

وأضافت سفيريدينكو- خلال غداء عمل حول تطوير التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا- أن روسيا لا زالت تمتلك القدرات التقنية لإنتاج الصواريخ من خلال الواردات من الدول المحايدة، كذلك لا تزال قيود الاستيراد التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو تسمح لها بفرص الكسب في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتشير التقارير إلى أن الإمدادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع زادت إلى دول مثل تركيا وكازاخستان وغيرها من دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بشكل حاد، ونتيجة لذلك زادت الصادرات من هذه الدول إلى روسيا بشكل كبير، لذلك يطالب الاتحاد الأوروبي بتعزيز الرقابة في الحالات التي تشهد زيادة في استيراد التقنيات المتقدمة والسلع الأخرى من الاتحاد الأوروبي.