حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 14مارس، على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف مواتية للتخطيط ولمعرفة نفسك من جديد، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في عيون الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الثور 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لإظهار حكمة في المعاملات المهنية والمادية ويذخر عقلك بأفكار خلاقة تساعدك على زيادة مال أو أملاك.

حظك اليوم برج الثور 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد يساعدانك أن تسترخي وتنطلق مع الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للتمرد.. كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم برج السرطان 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بالتألق وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل على أكمل وجه.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 14-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم قد تتضح الأمور من حولك وتجد حلا لقضية شائكة، بشرط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في منزل الحب مما يجعلك لبقا خاصة مع من يشتاقون لتواجدك معهم.

حظك اليوم برج العذراء 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

حظك اليوم برج الميزان 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ وقد يجعلك ذلك تبدو متألقا ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأصحاب وبمن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تبدأ جديدا وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم برج العقرب 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد داعمان بمنزل الحب ويمنحانك تأثيرا رائعا على من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك فقط قد تكون مشوشا.. لذا تأن في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر مازال في برجك ويجعلك ذلك مبادرا وأكثر جرأة وجاذبية.

حظك اليوم برج القوس 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي للاقتراب ممن تحب، وقد تجد من الطرف الآخر اهتماما وتقديرا لقيمتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 14-3-2023 على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراقبة الأجواء من حولك ومن المهم ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وقد تحتاج اليوم للاسترخاء وتخصيص وقت تقضيه مع نفسك لتجد سلامك الداخلي.

حظك اليوم برج الدلو 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وقدرة على التواصل بهدوء وحب مع الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو 14-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال.. المخلصون يساندونك وقد تكتشف حقيقة بعض الزملاء.

حظك اليوم برج الحوت 14-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

حظك اليوم برج الحوت 14-3-2023 على الصعيد المهني

الفلك يدعوك اليوم أن تعمل بدقة واقتصد في كلامك لتأمن شر الجدال.