حظك اليوم برج العذراء.. انتبه لحقوقك

تتميز وتتنوع صفات مواليد برج العذراء، إذ يكون شخص ذكي جداً، حساس، وقائد شجاع وماهر، ولديه حرص في مختلف الأمور الحياتية التي يتعرض لها، حكيم وعاقل، ويميل بشكل دائم إلى الواقعية في حياته، لا يحب أن يعيش أحلامه وراء الأوهام، هو شخص مخلص لا يحب أن يكون مقصراً في عمله، يحب الكلاسيكية، ويتميز بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والمشقة والإرهاق وكافة الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها بحياته.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الإثنين، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في منزل العلاقات، وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيداً للآخر، فقط انتبه لحقوقك، بحسب عبير فؤاد عن برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي والعائلي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».