حظك اليوم برج العقرب.. انتبه لحقوقك

تتعدد وتتنوع صفات مواليد برج العقرب، إذ يتمتع بقوة الشخصية، وثقته الكبيرة في ذاته، وشخصيته الهادئة التي تُفضل الابتعاد عن المشاكل دائماً، ويسعي لتحقيق أهدافه وطموحاته دائماً، شخصيته حساسة وعاطفية، وصادق ووفي ومخلص، ويملك جاذبية كبيرة، وعيوة ساحرة، ويُعد من أجمل الأبراج التي يمكن التعامل معها شرط الصدق، ويتصف بالهدوء والطموح الشديد، ورغبته العارمة في تقيق كافة الأهداف والطموحات، وعقله دائم التفكير، ويفضل الوحدة والانطواء، وعنيد لكنه هادئ وموزون.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك، بحسب عبير فؤاد عن برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الفلك يمدك بالسحر والتوهج، وتعرف كيف تقوم بجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»