منذر رياحنة يروج لشخصيته في مسلسل «العمدة» بجلسة تصوير جديدة

حمس الفنان منذر رياحنة، الجمهور، للشخصية التي يُجسدها بمسلسل «العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، والذي جرى الانتهاء من تصويره كاملًا قبل أيام.

وخضع منذر رياحنة، لجلسة تصوير جديدة قبل أيام، حيث كشف عنها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحًا أنه يُجسد شخصية «شوقي فتح الباب»، قائلًا: «أنا ما قرأش مع حد أكتر من فاتحتين.. والفاتحة التانية مأجلها.. استنوني في مسلسل جعفر العمدة».

تعرف على أبطال مسلسل العمدة لـ محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة من أبرز المسلسلات التي ينتظر عرضها الجمهور في رمضان 2023، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، وتناول البرومور بحث جعفر العمدة على ابنه لمدة 19 عامًا ولم يتملك منه اليأس.