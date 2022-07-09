أحمد عز لـ«الوطن»: لم أنقذ منذر رياحنة من الانهيار.. «معملتش أي حاجة»

قال الفنان أحمد عز، إن صديقه منذر رياحنة فنان موهوب ويستحق مكانة أكبر من التي يشغلها، معربا عن سعادته بما تجمعهما من علاقات فنية وإنسانية، مشيرا إلى أنه لم يفعل مع زميله إلى واجبه فقط.

وكان الفنان منذر رياحنة، صرح خلال الفترة الماضية، بأنه كان في حالة نفسية سيئة للغاية، وأن من أنقذه من الانهيار بسبب هذه الحالة، الفنان أحمد عز الذي وقف بجانبه وساعده على الخروج منها.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، علق الفنان أحمد عز على تصريحات منذر رياحنة، قائلا: «لا أنقذته من الانهيار ولا أي حاجة، أنا معملتش أى حاجة، عملت اللى عليا، منذر فنان كبير وموهوب، ويستاهل أكتر من كدا».

أحمد عز ينقذ منذر رياحنة من الانهيار

وأكد الفنان أحمد عز، أنه سبق وعمل مع الفنان منذر رياحنة، وكان سعيد للغاية بالعمل معه، معربا عن أمنياته بتكرار هذه التجربة، راجيا النجاح له، وأن يحقق كل ما يتمناه لأنه يستحق.

يذكر أن الفنان منذر رياحنة، كان ظهر فى أحد البرامج الفنية، وتحدث عن علاقته بالفنان أحمد عز، وقال إنها أسرية، كما أنه ذكر موقفا كان تعرض له ووقف بجانبه، إذ قال إنه في وقت من الأوقات، كان يمر بأزمة نفسية كبيرة، ولم يعد يثق في نفسه كممثل أو أنه يمتلك الموهبة.

وتابع رياحنة، أنه في هذا التوقيت، تحدث مع الفنان أحمد عز، وكانت المكالمة سبب في إنقاذه من الانهيار، إذ أنه تحدث معه بطريقة جعلته يستعيد الثقة في نفسه مرة أخرى، موضحا أن الكلمات تفرق بشكل كبير فى النفوس.

أحمد عز يتصدر شباك الإيرادات

يذكر أن الفنان أحمد عز، يعيش خلال هذه الفترة، حالة كبيرة من النجاح، بعد تصدر فيلمه الجديد «كيرة والجن» شباك الإيرادات، الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى، بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، وهند صبري، وعدد كبير من الفنانين.