المشدد 15 عاما لعامل أنهى حياة طفلين لخلافات ثأرية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لاتهامه بقتل طفلين والشروع في قتل آخرين بمركز طهطا، بسبب خلافات ثأرية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبو القاسم، وأمانة سر عصام حسانين.

خلافات ثأرية

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من عام 2018، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «س ،ع»، 30 عاما، تهمة القتل العمد للطفلين «ع،هـ» وشقيقة «م،هـ»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقيهما «ب،هـ» و «ن،هـ»، وأبناء عمومتمها «ص، ب»، و«ن،ع».

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وصمم علي إزهاق أرواحهم، مستخدما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عاما.