سعر طن الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «عريض الحبة» يتراجع 50 جنيها

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم، حيث سجل الأرز الشعير عريض الحبة تراجعا بقيمة 50 جنيها لكل طن، بينما شهد الأرز رفيع الحبة حركة تداول وبيع واسعة بأسواق المحافظات.

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأرز الشعير يشهد وفرة كبيرة في المعروض منه، وسجلت أسعاره التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألفا و750 جنيها.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 14 ألفا و550 جنيها.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبدالغفار» أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد حركة بيع كبيرة للغاية لصنف «عريض الحبة»، مشيرا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ تنتجان 81% من محصول الأرز الشعير لعام 2023، وذلك على مستوى المساحات المنزرعة من المحصول بجميع محافظات الجمهورية.