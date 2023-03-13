الحياة الآن.. مباشر: إنشاء خط انحدار صرف صحي «الألف» في الجيزة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع خط انحدار صرف صحي «الألف» في قرى الودي بالصف - الجيزة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل المشروع

يذكر أن خط انحدار صرف صحي «الألف» في قرى الودي بالصف بطول 1 كيلو متر ومرتبط بمحطة رفع الودي الرئيسية بالصف، كما أنه يخدم قرى الودي وأسكر وعرب العيايدة والجزيرة الشفراء، ومازال العمل مستمر.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.