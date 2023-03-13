«حياة كريمة» لـ يوسف الحسيني: تنفيذ 86 مشروعا للكهرباء بقرى أسوان

قال الدكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة في محافظة أسوان، إن قرية نجع جبران بأسوان تحولت بفضل جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية ذات إضاءة بعد توصيل الكهرباء إليها خلال فترة وجيزة.

86 مشروعا للكهرباء

أضاف محمد صلاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مبادرة «حياة كريمة» نجحت في تنفيذ 86 مشروعا للكهرباء في قرى محافظة أسوان، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وتابع الدكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة في محافظة أسوان، تم الانتهاء من مشروعات كثيرة بقرية نجع جبران بالمحافظة، وجرى تركيب 60 كشافا بالإضافة إلى محولات كهربائية وغيره من المشروعات.

سنوات من المعاناة

واحتفل أهالي نجع جبران بمحافظة أسوان، على طريقتهم الخاصة، بدخول خدمة الكهرباء للقرية ضمن جهود مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، وذلك من خلال ذبح الذبائح ابتهاجا بتوفير التيار الكهربائي بعد سنوات من المعاناة والظلام.