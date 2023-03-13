«حياة كريمة» تطلق مبادرة للتبرع بـ«كرتونة رمضان» قبل الشهر الكريم

قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت مؤسسة حياة كريمة، مبادرة للمشاركة في التبرع بكرتونة رمضان، للأسر المستحقة في المحافظات المختلفة؛ للتسهيل والتخفيف عليهم خلال أيام الشهر المبارك.

طرق التبرع

ونشرت «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» تفاصيل المشاركة والتبرع بكرتونة رمضان، موضحة أنه يمكن التبرع بأكثر من طريقة على حسب المناسب لكل شخص، بداية من رسالة هاتفية قيمتها 5 جنيهات، حتى الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، ورقم الحساب الموحد للمؤسسة في 10 بنوك، هي «بنك مصر، ناصر، الأهلي المصري، الأهلي المتحد، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي، أبو ظبي التجاري، الإسكندرية، البنك العربي الإفريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات».

محتويات الكارتونة

وتحتوي كارتونة رمضان على: «2 كيلو رز، 2 كيلو سكر، 4 أكياس مكرونة 400 جرام للكيس، كيس فول 500 جرام، كيس لوبيا 500 جرام، 750 مل زيت، و100 جرام شاي».

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة، توفير الخدمات التنموية والخدمية وكذلك التوعوية والطبية، في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات الأساسية، وتدشين المشروعات المختلفة بها؛ للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي فيها.