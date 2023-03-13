جداريات وأنشطة توعوية بترشيد استهلاك المياه ضمن «الأسبوع المائي» بسوهاج

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الاثنين، بتنفيذ جدارية توعوية بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية.

فعاليات الأسبوع المائي

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب لمياه سوهاج، إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

اليوم العالمي للمياه

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق، تم اليوم تنفيذ عدد من الاأشطة التوعوية بالمدارس وتصميم جدارية توعوية وحملات طرق أبواب لتوعية المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخدمية والتي تتمثل في كسح مجاني ورفع عينات مياه وفحص عدادات واستقبال شكاوى المواطنين.