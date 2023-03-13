كشفت محافظة الإسكندرية أسعار السلع في معرض أهلا رمضان ببرج العرب غرب الإسكندرية، والذي يعد أحدث معارض المحافظة والتي تصل نسب التخفيضات بها من 10% إلى 30%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان المقام ببرج العرب، ضمن فعاليات معارض أهلا رمضان بأنحاء المحافظة.

أسعار معرض أهلا رمضان في برج العرب

وتتمثل أسعار أبرز سلع معرض أهلا رمضان في برج العرب بالإسكندرية كالتالي:

- اللحوم البلدى الطازجة 170 جنيها

- الدواجن: «وراك 85 جنيها، صدور 95 جنيها، بانيه 160 جنيها، أجنحة 85 جنيها».

- 10 كيلو دقيق بمبلغ 150 جنيها.

- موز 10 جنيهات

- تفاح 20 جنيها.

شركات تشارك في معرض أهلا رمضان في برج العرب

وأكدت مديرية تموين الإسكندرية على مشاركة العديد من الشركات في المعرض أبرزها شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة الإسكندرية للزيوت وشركة سايلو للصناعات الغذائية وأحد الشركات الكبرى للعصائر والمخبوزات وأحد المطاحن ومؤسسات تجارية وأحد أكبر السلاسل التجارية والكثير من المحلات الكبرى بالإسكندرية.

يأتى ذلك استمرارا لافتتاحات عديدة للكثير من معارض أهلا رمضان بجميع ربوع الإسكندرية، لتصل جميع الخدمات التموينية والغذائية للمواطن السكندري.