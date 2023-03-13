محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة برج العرب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض أهلا رمضان بجوار مبنى مركز ومدينة برج العرب، والكائن في أبو بكر الصديق بجوار الوحدة البيطرية برج العرب القديم، في إطار سلسلة معارض أهلا رمضان المقامة بالإسكندرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء دكتور طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجميع الأجهزة المعنية.

محافظ الإسكندرية: إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان

وخلال تفقد المعرض، أكد اللواء محمد الشريف على حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مما تساهم في تخفيف العبء عن كاهلم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس الوزراء.

إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع معارض أهلا رمضان التي افتتحت بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك تشهد المعارض تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين. وثمن جهود جميع للجهات والشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان.