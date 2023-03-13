نشرت البنوك عبر مواقعها الرسمية الإلكترونية، أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023 في مصر، وما سجلته عملات البلاد المختلفة، وسط ترقب لما سيتم الإعلان عنه من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه اليوم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023 في مصر، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023 في مصر

وفيما يلي نعرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-3-2023 في مصر، منها الدولار والريال السعودي.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، فيما بلغ 30.93 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي وصل إلى نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، كما وصل سعر العملة الأمريكية ببنك مصر إلى نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما بلغ الدولار في بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم سجل نحو 30.95 جنيه للشراء، و30٫95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 30.85 جنيه مقابل الشراء، و30.95 جنيه مقابل البيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.21 جنيه للشراء، فيما بلغ 8.24 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري سجل نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي CIB اليوم نحو 8.18 جنيه مقابل الشراء، و8.24 جنيه مقابل البيع.