 سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

أعلنت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، إذ تشغل العملات الأجنبية العديد من المواطنين والمستثمرين سواء العرب أو الأجانب داخل أو خارج مصر بمعرفة أسعارها، ومنها الريال.

سجّل سعر صرف الريال السعودي، رسميًا بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بينما وصل إلى 8.21 جنيه للبيع ببنك مصر للبيع، و8.39 جنيه للبيع في بنك الأهلي.

ترصد «الوطن»، خلال السطور الآتية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، اليوم، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم 8.21 جنيه للشراء، فيما بلغ 8.24 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ البنك الأهلي 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي ببنك مصر مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي بالمصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية اليوم، أمام الجنيه المصري 8٫19 جنيه للشراء، و8٫24 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي CIB، بلغ 8.18 جنيه مقابل الشراء، و8.24 جنيه مقابل البيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه مقابل الشراء، فيما بلغ 8.24 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 8.01 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي ببنك قطر الوطني الأهلي 8.21 جنيه للشراء، فيما بلغ 8.24 جنيه للبيع.