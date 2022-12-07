أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري، اليوم، وفقا لما كشف عنه الموقع الرسمي للبنك خلال تعاملات اليوم في القطاع المصري، كما استقر معظم أسعار العملات.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

- استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.70 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم مع تعاملات البنك المركزي 24.56 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الأوروبية الممثلة في اليورو 25.85 جنيه للشراء، و25.94 جنيه للبيع.

- سجل سعر العملة الكويتية نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.33 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الأردني اليوم نحو 34.62 للشراء، بينما سعر البيع نحو 34.80 جنيه.

- استقر سعر الريال العماني، في البنك المركزي المصري اليوم عند 63.84 للشراء، بينما سعر البيع نحو 64.22 جنيه.

- بلغ سعر الدينار البحريني، اليوم نحو 65.19 للشراء، بينما سعر البيع نحو 65.41.

- سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 6.70 للشراء، بينما سعر البيع نحو 6.77 جنيه.

- سجل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.