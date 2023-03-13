إصابة 8 أشخاص في انقلاب أتوبيس مدرسة على الطريق الدائري بالإسكندرية

أصيب 8 أشخاص في انقلاب أتوبيس مدرسة، على الطريق الدائري بنطاق دائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، بينهم 6 طلاب ومشرفة وسائق، فيما هرب الأخير بعد وقوع الحادث رغم إصابته.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة على الطريق الدائري.

سبب انقلاب أتوبيس مدرسة في الإسكندرية

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع حادث دائري الإسكندرية اليوم، وباجراء المعاينة اللازمة والفحص تبين أن الأتوبيس خاص بمدرسة خاصة، وكان يستقله 14 طالبا بالإضافة إلى المشرفة والسائق.

نقل المصابين إلى المستشفى عدا السائق

وتبين من المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء السير، ما أدى إلى انقلابه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 طلاب والمشرف والسائق وتبين هروبه.

تم نقل المصابين، عدا السائق، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ولأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.