«صحة النواب» تطالب بتسهيل إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية

أعلن الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب تأييده التام لسياسات الحكومة، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه يتفق مع تأكيد رئيس الوزراء على أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال نظراً لتوافر البنية الأساسية والأيدي العاملة كما لدينا أيضاً الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وقال الوحش، فى بيان صدر عنه اليوم، إنّ نجاح الحكومة فى هذا الملف يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والصناعية لمصر في مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات بمصر، وفي مقدمتها صناعات الادوية واللقاحات والمستلزمات الطبية لتكون مصر مركزاً إقليمياً كبيراً في صناعات الأدوية واللقاحات وللحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن تيسير وتبسيط إجراءات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وطالب الدكتور محمد الوحش الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التي تكفل تسهيل الاستثمار في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيداً بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من مصلحتي الضرائب والجمارك، ومسؤولي صناعة الدواء في مصر، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات بهدف تذليل أي عقبات وتحديات تواجه الاستثمار في المجال الطبي في مصر.