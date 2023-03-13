وزير الإعلام الكويتي يؤكد موقف بلاده المؤازر للشعب الفلسطيني

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، موقف الكويت الرسمي والشعبي المؤازر للشعب الفلسطيني إلى أن ينال حقوقه الشرعية الكاملة بدولة مستقلة عاصمتها القدس وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة ورصد ونشر أخبار الشأن الفلسطيني يوميا من خلال قنواتها الإعلامية الرسمية لتعكس بذلك التزام دولة الكويت بالاستراتيجية الإعلامية العربية المنبثقة من جامعة الدول العربية ومنطلقاتها وإطارها المرجعي التي تتصدرها القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.

انطلاق أعمال الإعلام العربي

وقال المطيري- خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ98 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي تستضيفها الكويت، وذلك ضمن فعاليات الدورة العادية الـ16 لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الاثنين، -إن الاجتماع يتناول اليوم وغدا العديد من القضايا الإعلامية المهمة منها القضية الفلسطينية، والتصدي لظاهرة الإرهاب، وتوفير الحماية المجتمعية لظاهرة الشائعات والمعلومات المضللة، ووضع استراتيجية موحدة للتعاون مع جميع شركات الإعلام الدولية، وتبني الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن هذه القضايا تتطلب تعاونا عربيا وثيقا بين الدول والمنظمات والمؤسسات الإعلامية من أجل تحقيق التفاعل الإيجابي تجاهها في ظل الانتشار الواسع والتطور السريع في تقنيات الإعلام الإلكتروني.

تضاعف مسئولية الإعلام

وأضاف أنه من هذا المنطلق تتضاعف مسؤوليات الإعلام ودوره الحيوي في دعم مؤسسات الدول وشعوبها واحتواء الآثار الناجمة عن كل القضايا والظروف التي تواجهها، مستذكرا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، مشيرا إلى دور الكويت وبالأخص في الجانب الإعلامي في تسليط الضوء على هذا الحدث المأساوي وتدشين حملة للتبرعات والمتضررين إلى جانب تغطية إخبارية ميدانية لقوافل المساعدات الإنسانية.