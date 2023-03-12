التحالف الوطني للعمل الأهلي: لدينا قواعد بيانات بالفئات الأكثر احتياجا

كشف محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف تواجد في 16 محافظة بداية من الجمعة الماضية لتوزيع 1.2 مليون كرتونة سلع غذائية، موضحًا أن الجمعيات المشاركة في التحالف الوطني لديها قواعد بيانات بالفئات الأكثر احتياجًا، وجرى تجميع هذه القواعد وحذف المكرر منها.

المستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة «صدى البلد»، أن المستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة بخلاف اللحوم والملابس ضمن مبادرة كتف في كتف التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

الدعم النقدي قاصر على السيدات اللائي لا عائل لهن

وأوضح أن التحالف الوطني مهتم بالتشغيل وتوفير مشروعات كثيرة، وتحويل المحتاجين إلى منتجين، لافتا إلى أن التحالف لا يقدم أموالا للمحتاجين حتى لا يتعودون عليها، ولا يبحثون عن عمل، مضيفا أن الدعم النقدي قاصر على السيدات اللاتي لا عائل لهن وكبار السن والمرضى.