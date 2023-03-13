توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات غدا.. والأرصاد تحذر مرضى الحساسية

كشف خبراء هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على على مدار اليوم، وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وتزداد نسبة سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية الشرقية والبحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى نسبة 40% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري وهي الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية بنسبة تصل إلى 40% أيضا، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وتشهد 11 محافظة غدا الثلاثاء سقوط الأمطار عزيزة إلى رعدية وهي البحيرة والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وتتراوح فرص سقوط الأمطار من 60 إلى 70%، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد وهي سوهاج وبني سويف والمنيا والفيوم، وتكون رعدية بنسبة 50%، وحذرت الأرصاد المواطنين أثناء السفر إلى هذه المحافظات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وتشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء 15 مارس، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بتوخي الحذر.