رئيس وزراء العراق يؤكد ثقته في مساعي لبنان لرعاية الطلبة العراقيين

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ثقته في مساعي الحكومة اللبنانية لرعاية الطلبة العراقيين في لبنان.

ميقاتي يعرب عن أسفه لما حدث من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، أن السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث أعرب ميقاتي عن أسفه لما حدث من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان.

وقدم اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم، فيما أعرب السوداني عن شكره لميقاتي للاهتمام والمتابعة الحثيثة التي أبدتها السلطات اللبنانية.