السيطرة على حريق في زراعات قصب بقنا دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الاثنين، في مساحة نصف فدان من زراعات قصب السكر بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، قبل امتداده لباقي الزراعات.

حريق في زراعات القصب بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق في مساحة من زراعات محصول قصب السكر بقرية القارة في مركز أبوتشت.

قوات الحماية المدنية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأبوتشت برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في مساحة تبلغ نصف فدان من محصول قصب السكر على مصرف سلام بالطريق الزراعي في قرية القارة بمركز أبوتشت.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.