ضبط المتهم بقتل طالب وإلقاء جثته في زراعات القصب بقنا.. مدمن مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من ضبط عاطل، متهم بقتل طالب وإلقاء جثته داخل زراعات القصب بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نقادة.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطار يفيد العثور على جثة كريم حسيب، 17 سنة، طالب، داخل زراعات القصب بزمام قرية الشيخ علي في مركز نقادة، بعد تغيبه منذ يومين.

المتهم خنق الطالب

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى «سالم.ع»، 27 عامًا، عاطل، وأحد أقارب المجني عليه، ومدمن لمخدر الشابو، وأنه قام بقتله خنقا وإلقاء الجثة داخل الزراعات بقرية الشيخ علي في نقادة، بعد سرقة هاتفه وبيعه لشراء المخدرات.

وضُبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.