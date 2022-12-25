إحالة أوراق شاب إلى المفتي لقتله طفلة خالته وإلقاء جثتها في زراعات القصب

أحالت محكمة جنايات قنا، أوراق شاب إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه بقتل طفلة وإلقاء جثتها داخل زراعات القصب بقرية المخزن في قوص، جنوب محافظة قنا.

جاء الحكم في جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير، وياسر عرفة وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالعزيز.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من ضبط المتهم «هيثم.إ.ح»، 28 عاما، تهمة قتل الطفلة ريتاج حسن عاشور، 11 عامًا، وابنة خالة المجني عليها، وإلقاء جثتها داخل زراعات القصب بجوار جمعية بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية في قوص، جنوب محافظة قنا.

وتبين من التحريات، أن المتهم استدرج الطفلة «ريتاج» من حفل زفاف إلى زراعات القصب وحاول تجريدها من ملابسها لكنها قاومته بصراخها، ما دفعه إلى كتم أنفاسها خشية افتضاح أمره، وذلك بقطعة قماش حمراء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي قررت اليوم إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.