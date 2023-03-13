«أوقاف الإسكندرية» توجه بتكثيف الأنشطة التثقيفية خلال شهر رمضان

اجتمع الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بأئمة إدارات أوقاف «شرق، محرم بك، وسط» لبحث آليات الاستعداد لشهر رمضان لاستقبال المساجد لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، لما له من روحانيات، وفق ما تبنته الوزارة من آليات واستراتيجيات لإعداد المساجد معماريا علميا وثقافيا لتكون صروحا علمية دعوية وحضارية كبرى.

تكثيف النشاطات التثقيفية والدعوية والمجتمعية

وأكد «سلامة» في كلمته على تكثيف النشاطات التثقيفية والدعوية والمجتمعية وبذل المزيد من الجهد لنشر صحيح الدين وصيانة المجتمع من العابثين وتخريج جيل على بصيرة بتعاليم دينه ومتطلبات الحفاظ على وطنه.

مشروع الصكوك وطني من الطراز الأول

وشدد على مشروع صكوك الإطعام كونه مشروعا وطنيا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شيء من التكافل المجتمعي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

وطلب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بهذا المشروع العظيم كونه يحقق الترابط والألفة بين أبناء الوطن.