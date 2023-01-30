«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة 23 من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي

تسلمت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، الدفعة 23 من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي، بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير عام الإدارات، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة، على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

ووفق بيان مديرية الأوقاف بالإسكندرية، يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وما تبذله القيادة السياسية والدينية في الاهتمام والرعاية بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أنها ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن.

وكانت المديرية تسلمت الدفعة 22 من صكوك الإطعام والأضاحي يوم 22 يناير الجاري، بواقع حوالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

إطلاق مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام

وأطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الأضاحي عام 2015، ومشروع صكوك الإطعام في مارس من العام الماضي، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع اللحوم على مدار العام، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.