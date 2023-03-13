بايدن: على الأمريكيين الثقة في النظام المصرفي بالبلاد

قال الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، إنه وجّه بالتحرك سريعا لاحتواء تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي، مبينا أنه بإمكان المودعين ببنك سيليكون فالي الوصول إلى أموالهم دون عوائق، كما أن المستثمرون الذين يخاطرون بودائع الأمريكيين ستتم محاسبتهم.

تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال خطاب حول تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم: «سنحاسب المسؤولين عن أزمة البنوك ولا أحد فوق القانون، ودافعو الضرائب لن يتحملوا خسائر البنوك، ولن نسمح بتكرار إخفاقات البنوك وسنعمل على حماية الشركات الناشئة، وسنقيل إدارة بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، وستتم محاسبتهم».

طلب تشديد القوانين

وتابع الرئيس الأمريكي: «سأطلب من الكونغرس تشديد القوانين المتعلقة بالبنوك، النظام المصرفي الأميركي آمن، المسؤولون عن أزمة البنوك وخاطروا بأموال المودعين لن يحظوا بأي حماية، وأنا أطلب من الأميركيين الثقة في النظام المصرفي، وأؤكد للأميركيين أن ودائعهم في أمان».