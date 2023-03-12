مسؤول أمريكي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: بايدن رفع الميزانية العسكرية لدعم أوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع ميزانية وزارة الدفاع بنحو 3.2%، ضمن مقترح ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2024، التي يبلغ إجماليها 6.8 تريليون دولار.

خفض الميزانية

وفي وقت سابق، أعلن الجمهوريون أنهم لن يحاولوا خفض ميزانية الدفاع، وربما يقدمون على خفض بعض الميزانيات الأخرى، لكنهم لن يقتربوا من الميزانية الدفاعية.

وبحسب لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، فإن «بايدن» منذ أن تولى السلطة يسعى لرفع ميزانية وزارة الدفاع، لكنه لم ينجح في ذلك العام الماضي، إذ كان الكونجرس في حاجة للأموال بشكل عاجل.

وأوضح «كورب» لـ«القاهرة الإخبارية» أن «بايدن» لا يسير على خطى الصين، التي أعلنت زيادة ميزانيتها الدفاعية، بل إنه منذ توليه سدة الحكم وهو يقترح بشكل أساسي ويطالب بتلك الزيادة.

وأضاف مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، أن ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 100 مليار دولار عن السابق، منذ تولى بايدن الرئاسة.

طلب «بايدن»

وذكر «كورب» أن ميزانية الدفاع لن تجرى موافاتها عن طريق الحزبين الجمهوري والديمقراطي فقط، لافتا إلى أن الزيادة التي طالب بها «بايدن» تتعلق بنسبة التضخم، إذ أنه يريد من خلال زيادة الميزانية الدفاعية، دعم الأزمة في أوكرانيا.