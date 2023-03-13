سقوط أمطار خفيفة على بورسعيد وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، بعد طقس حار محمل بالأتربة صباح اليوم، ما اثر على الحركة بشوارع المحافظة، حيث ساعدت الأمطار على اختفاء الأتربة وهدوء الرياح، كما انخفضت درجات الحرارة من 24 درجة إلى 18 درجة.

وحذر دكتور هشام محمود، أخصائي أمراض الصدر، مرضى الحساسية والربو من تخفيف الملابس والنزول في الطقس المليء بالأتربة إلا للضرورة، مع ارتداء كمامات لتنقية الهواء.

غرفة العمليات تتابع الأمطار

وقال دكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إن غرفة العمليات بالحي بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، كما يتم التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار الساعة، مشيرا أنه في حالة سقوط أمطار كثيفة سيتم سحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع من خلال سيارات الفاكيوم والنافوري ومعدات الحي.

توقف حركة الصيد

على الجانب الآخر، أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد، توقف حركة الصيد اليوم، مع ارتفاع حركة الموج عن 5 أمتار في الغاطس، ما يشكل خطورة على الصيادين، موضحا أنه سيتم استئناف حركة الصيد فور انتهاء النوة التي تمر بالبلاد.