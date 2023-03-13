أخبار تهمك: أماكن سقوط الأمطار.. وخريطة انقطاع الكهرباء بـ8 محافظات

يبحث الكثير من المتابعين عن الأخبار الخدمية على مدار الساعة، نظرا لأهميتها مثل تفاصيل طقس اليوم وانقطاع الكهرباء أو أسعار السلع، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز هذه الأخبار:

طقس اليوم

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار إذ تتعرض شمال البلاد إلى سقوط أمطار رعدية مساء اليوم الإثنين وسط تحذيرات من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع طقس غائم جزئيا على بعض المناطق على مدار اليوم.

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أسعار اللحوم المجمدة

تشغل أسعار المنتجات الغذائية بشكل عام وأسعار اللحوم المجمدة بشكل خاص قطاع كبير من المواطنين، وتضخ وزارة التموين أنواعا متعددة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها والسيارات المتجولة ومعارض أهلا رمضان، بأسعار منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

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خريطة انقطاع الكهرباء

تشهد عدة قرى ومدن في 8 محافظات فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين للصيانة الدورية وفقا لخطة الصيانة بشركة الكهرباء، إذ أعلنت عدد من شركات الكهرباء، بالوجهين البحرى والقبلى قطع التيار الكهربائي، في عدة مناطق ب8 محافظات، وهي: «الدقهلية والقليوبية ودمياط والمنوفية وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر».

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السيارات المتنقلة للمياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها بدءًا من اليوم وحتى 20 من شهر مارس الجاري 2023 للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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تفاصيل العمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي انطلقت من أمس الأحد وتستمر حتى 19 مارس، لافتة إلى أن المدارس التكنولوجية توفر الحصول على خبرات عملية وبناء مركز علمي متميز ومنها مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

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أسعار تقاوي بذرة القطن

أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار بيع تقاوي بذرة القطن لموسم 2023 كذلك تقاوي من الأرز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم واللوبيا وحشيشة سوداني.

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