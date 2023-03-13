«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط الأمطار على القاهرة الليلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لأن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية، إذ ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبداية من مساء اليوم، سنشهد فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتغزر أحيانا على مدينة مطروح ومدينة السلوم، ومن المتوقع ان تمتد إلى مدن القناة وبعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ الأجواء سنشعر بها مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات جنوب سيناء وأجواء دافئة على سواحلنا الشمالية الغربية أجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وبخاصة في ظل تحول الكتل الهوائية من جنوبية إلى شمالية قادمة من جنوب أوروبا سيحدث انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل، وبخاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء ستكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تشهد البلادُ اليومَ نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومترا على الساعة، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة، وبخاصة في الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة والأماكن ذات الصحراوي».