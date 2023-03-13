البحر الأحمر تستعد لمواجهة الأمطار والسيول بتطهير المخرات وغرفة عمليات

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار والسيول، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والتي توقعت انخفاض درجات الحرارة، وتعرض محافظة البحر الأحمر وسيناء لعواصف وأمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وأعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة بعدد من السدود البحيرات الصناعية، وتنظيف مخرات السيول، ورفع درجة الاستعداد على الطرق، وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والمتابعة طوال 24 ساعة عن أي طواريء والابلاغ الفوري عنها.

تحذير المواطنين من التقلبات الجوية

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال ساعات النهار والليل منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة، والتزام السائقين على الطرق السريعة بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح حيث تنعدم الرؤية بسبب الشبورة على الطرق وإتباع إرشادات المرور.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت، في بيان لها، انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من غدا الثلاثاء، وتعرض سيناء ومحافظة البحر الأحمر لأمطار غزيرة وسيول في بعض مناطق البحر الأحمر، وهي الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير.