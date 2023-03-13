خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم.. رعد وعواصف رملية

تعود من جديد أجواء البرودة قبل أيام قليلة من انتهاء فصل الشتاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار على أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، مع نشاط للرياح بنسبة 40 كيلو متر في الساعة.

خريطة سقوط أمطار اليوم الاثنين في المحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية تبدأ بسقوط أمطار متفاوتة الشدة في الصباح على مطروح والسلوم يصاحبها الرعد، وفي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري تبدأ الأمطار في المساء بنسبة إمكانية حدوث تصل إلى 20% في محافظات جنوب الوجه البحري، وتزيد فرص سقوط الأمطار إلى 60% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، موضحة أن طقس محافظات الصعيد سيكون مشمسا عكس حالة الطقس في باقي المحافظات في المساء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في جميع المحافظات

وعن توقعات درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات فجاءت كالتالي:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 28

بنها: الصغرى 15 والعظمى 28

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 27

وادي النطرون: الصغرى 13 والعظمى 27

كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 28

المنصورة: الصغرى 15 والعظمى 28

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 29

شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 28

طنطا: الصغرى 14 والعظمى 28

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 27

بورسعيد: الصغرى 13 والعظمى 27

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 28

السويس: الصغرى 14 والعظمى 28

العريش: الصغرى 13 والعظمى 26

نخل: الصغرى 05 العظمى 27

سانت كاترين: الصغرى 07 والعظمى 22

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 29

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 19

الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 14 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 11 والعظمى 29

بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 29

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 29

سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 30

قنا: الصغرى 13 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 31