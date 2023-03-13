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بايدن يصدر تعليمات لحماية النظام المصرفي بأمريكا بعد أزمة «سيليكون فالي»

كتب:

محمد أيمن سالم
06:08 م | الإثنين 13 مارس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه أعطى تعليمات مباشرة تهدف لحماية مصالح المودعين، وذلك على خلفية الأزمة التي يعانيها النظام البنكي في الولايات المتحدة، بالفترة الراهنة.

أزمة البنوك الأمريكية

وتعهد بايدن، في كلمة له بشأن أزمة البنوك الأمريكية، نقلتها «القاهرة الإخبارية»، بمحاسبة المستثمرين الذين يخاطرون بودائع الأمريكيين، كما أكد أنه سيتم العمل على حماية الشركات الناشئة.

سيليكون فالي

وأكد أنّ نظام المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية آمن ومستقر، مشددًا على أن إدارته لن تسمح بتكرار ما حدث مع بنك «سيليكون فالي».

وكان مصرف «إتش إس بي سي» HSBC، أعلن أنّه سيستحوذ على الوحدة البريطانية لبنك «سيليكون فالي»، بعد فشله في تغطية ودائعه بالولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

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